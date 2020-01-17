Политика

ДождьДождьВице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма. Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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с чего всё началось

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБКвчера в 08:38

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РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

РИА Новостивчера в 15:23

Вице-премьеры О.Голодец и К.Чуйченко, по сведениям источников, не войдут в состав нового российского правительства

Эхо Москвывчера в 15:59

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

РБКвчера в 08:38

СМИ: Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Московский Комсомолецвчера в 09:14

РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

URA.Ruвчера в 08:50

Появились подробности формирования правительства Мишустина

Lenta.ruвчера в 08:43

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Газета.Ruвчера в 09:17
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Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

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Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
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Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.
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Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте

В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
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Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба

«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
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В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Бывшего начальника ГАИ Украины задержали пьяным за рулём

Бывшего начальника украинской Госавтоинспекции Александра Ершова задержала полиция в Киеве.
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Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
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Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
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«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

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Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
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Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

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Директора авиазавода на Украине уволили за фото в российской форме

Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на должность.
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Автогол лишил «Манчестер Сити» победы над «Кристал Пэлас»

Вести.Ru 12:39
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Православные христиане празднуют Крещение Господне

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Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ

Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение.
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Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»

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ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
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Bethesda закрывает Убежище 94, единственный рейд Fallout 76

Компания Bethesda сообшила, что собирается заново запечатать Убежище 94. Это произойдёт с выходом обновления Wastelanders.
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В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей

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После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
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Константин Анатольевич Чуйченко
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
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