Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

с чего всё началось

Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма. Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

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