Политика
ИзвестияВице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
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с чего всё началось
«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — говорится в сообщении.RT на русском04:07
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Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку после визита Суркова и объяснил свое решение
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Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения
Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
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Global Look Press Ученые установили, в каком возрасте люди в развитых и развивающихся странах, в том числе в России, чувствуют себя самыми несчастными.
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Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
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Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
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Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
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Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Футбол
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Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
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Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
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Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
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США расширили список санкций за счет семи граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина.
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NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing
Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
Авто
Серийный кроссовер Genesis сфотографировали на парковке
Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.
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«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
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Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».