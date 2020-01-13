Политика

ИзвестияИзвестияВице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
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«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — говорится
 в сообщении.
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Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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