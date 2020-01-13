с чего всё началось

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.

Общество Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.

Гаджеты Россия останется без iPhone c 5G Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что новые iPhone с поддержкой сетей пятого поколения будут доступны в ограниченном количестве стран, а остальные останутся с 4G.

Общество ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости на некоторые архивные тарифы, заявил ТАСС заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Общество Назван самый несчастливый возраст жителя России Global Look Press Ученые установили, в каком возрасте люди в развитых и развивающихся странах, в том числе в России, чувствуют себя самыми несчастными.

Кино «Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар» Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).

Гаджеты Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700 Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.

Происшествия В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).

Футбол ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба. Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе.

Общество Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.

Экономика В каких городах России упали цены на однушки Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.

Политика США ввели санкции против семи граждан Венесуэлы США расширили список санкций за счет семи граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина.

Политика NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.

Авто Серийный кроссовер Genesis сфотографировали на парковке Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.