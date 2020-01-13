Политика

ИзвестияИзвестияВице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
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Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в новых выборах

РИА Новости03:48

Аслан Бжания намерен участвовать в выборах президента Абхазии

Евразия Daily07:22

Бжания будет баллотироваться на пост президента Абхазии

Sputnik Абхазия06:41

Лидер абхазской оппозиции Бжания собрался баллотироваться в президенты

Интерфакс07:32

Рауль Хаджимба не станет больше баллотироваться на пост президента Абхазии

Комсомольская правда03:23

Вице-президент Абхазии подал в отставку

Известия04:10

Лидер абхазской оппозиции Бжания намерен участвовать в выборах президента

ТАСС06:03
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Авто

Экспорт «АвтоВАЗа» в 2019 году вырос на 32%

Говорит Москва 05:00
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве

Газета.Ru 11 января в 11:16
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Происшествия

В СБУ квалифицировали катастрофу самолета в Иране по трем статьям

Известия 07:31
Общество

Nissan может выйти из альянса с Renault

Российская газета 04:20
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 11 января в 03:08
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Маленькая дочь Аллы Пугачевой перепела хит матери «Миллион алых роз»

В своем микроблоге Примадонна разметила ролик, на котором Лиза и Гарри Галкины в караоке исполняют знаменитую композицию «Миллион алых роз».
Privet-Rostov.ru вчера в 12:23
Автоспорт

Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
RT на русском 06:43
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили 05:28
Общество

Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
REGNUM 06:10
Экономика

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Народные новости 02:28
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Российская газета 02:58
Авто

Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.
Pnzdrive 06:47
Футбол

«Ньюкасл» заинтересован в покупке игрока «Спартака» Крала, пишут СМИ

РИА Новости 01:56
Политика

Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»

RuNews24.ru вчера в 07:39
Происшествия

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель

Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
РИА Новости вчера в 06:42
Экономика

В России подорожает черный хлеб

По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Lenta.ru вчера в 03:03
Шоу-бизнес

Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Экс-участник телестройки любви «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между двумя Надеждами - Кадышевой и Бабкиной, которая когда-то имела место во время съемок программы «Новогодний огонек».
Вечерний курьер 04:27
Политика

Путин обсудил на совещании темы послания Федеральному собранию

13 января, в Кремле состоялось одно из серии рабочих совещаний по подготовке ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
REGNUM 07:28
Общество

Акция «В метро без штанов» прошла в разных городах мира

Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов".
Российская газета 06:07
Политика

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток.
РБК 06:35
Общество

Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

РБК 07:21
Армия и оружие

В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели

Военное обозрение вчера в 23:31
Армия и оружие

Украинские каратели за сутки десять раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт вчера в 02:09
Экономика

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
RT на русском 06:37
Биатлон

Губерниев ответил на критику Тихонова, напомнив о его уголовном деле

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания бывшего главы Союза биатлонистов России четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который негативно высказался о работе журналистов на этапах Кубка мира по биатлону.
РИА Новости 06:40
Политика

Украинские спецслужбы готовили теракт против Путина на Крымском мосту

Украинские спецслужбы планировали помешать проезду кортежа президента России Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту.
ИА Новороссия 04:59
Биатлон

Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт выступит на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
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Здоровье

В Липецкой области уволенным медикам предложили стать трактористами

В качестве альтернативы уволенным медработникам предложили устроиться в Липецке, предложив вакансии слесаря, плотника и тракториста, сообщают в профсоюзе «Альянс врачей».
URA.Ru 07:19
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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