Политика
ИзвестияВице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
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Авто
Экспорт «АвтоВАЗа» в 2019 году вырос на 32%
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Общество
Nissan может выйти из альянса с Renault
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Аллы Пугачевой перепела хит матери «Миллион алых роз»
В своем микроблоге Примадонна разметила ролик, на котором Лиза и Гарри Галкины в караоке исполняют знаменитую композицию «Миллион алых роз».
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Авто
Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года
Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.
Политика
Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Шоу-бизнес
Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Экс-участник телестройки любви «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между двумя Надеждами - Кадышевой и Бабкиной, которая когда-то имела место во время съемок программы «Новогодний огонек».
Политика
Путин обсудил на совещании темы послания Федеральному собранию
13 января, в Кремле состоялось одно из серии рабочих совещаний по подготовке ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Общество
Акция «В метро без штанов» прошла в разных городах мира
Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов".
Политика
МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам
Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток.
Армия и оружие
В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели
Армия и оружие
Украинские каратели за сутки десять раз нарушили перемирие в ДНР
Экономика
ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
Биатлон
Губерниев ответил на критику Тихонова, напомнив о его уголовном деле
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания бывшего главы Союза биатлонистов России четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который негативно высказался о работе журналистов на этапах Кубка мира по биатлону.
Политика
Украинские спецслужбы готовили теракт против Путина на Крымском мосту
Украинские спецслужбы планировали помешать проезду кортежа президента России Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту.
Биатлон
Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт выступит на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Здоровье
В Липецкой области уволенным медикам предложили стать трактористами
В качестве альтернативы уволенным медработникам предложили устроиться в Липецке, предложив вакансии слесаря, плотника и тракториста, сообщают в профсоюзе «Альянс врачей».