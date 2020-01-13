Политика
Lenta.ruВице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики. Он заявил, что принял решение в связи с уходом Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии.
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с чего всё началось
«Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», - говорится в публикации.ТК Звезда03:57
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