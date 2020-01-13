с чего всё началось

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил о решении покинуть пост вслед за главой республики Раулем Хаджимбой.

Гаджеты Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.

Здоровье Оптимизация: под Липецком врачам предложили работу трактористами В свою очередь, увольняемый руководитель станции, имеющий 39-летний стаж работы, сообщил профсоюзу, что его сотрудников сокращают незаконно, а ему предложили вакансии слесаря, плотника, тракториста или врача с окладом в 12 тысяч рублей.

Гаджеты Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google Huawei P30 Lite New Edition в продажу поступит под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, причем аппарат выйдет с предустановленными сервисами Google.

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян С 1 января 2020 года для российских резидентов отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в банках на территориях стран, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Политика Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.

Экономика В России подорожает черный хлеб По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.

Футбол Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед» По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.

Политика Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

Киберспорт Открытая бета Legends of Runeterra начнется 24 января Все участники беты получат в подарок эксклюзивного поро-защитника лунного света. Полная версия Legends of Runeterra выйдет в 2020 году.

Политика Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.