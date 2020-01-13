Политика
Взгляд.руВице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил о решении покинуть пост вслед за главой республики Раулем Хаджимбой.
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с чего всё началось
«Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», - говорится в публикации.ТК Звезда03:57
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Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Гаджеты
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Здоровье
Оптимизация: под Липецком врачам предложили работу трактористами
В свою очередь, увольняемый руководитель станции, имеющий 39-летний стаж работы, сообщил профсоюзу, что его сотрудников сокращают незаконно, а ему предложили вакансии слесаря, плотника, тракториста или врача с окладом в 12 тысяч рублей.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Происшествия
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Гаджеты
Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google
Huawei P30 Lite New Edition в продажу поступит под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, причем аппарат выйдет с предустановленными сервисами Google.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для российских резидентов отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в банках на территориях стран, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией.
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала подросших детей от Валерия Меладзе
Певица редко делится семейными снимками, а своего младшего сына и вовсе ни разу не показывала публике, даже со спины.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
Армия и оружие
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране
Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Экономика
В России подорожает черный хлеб
По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Единоборства
В Сети появилось видео реакции Нурмагомедова на победу Макгрегора
Футбол
Слуцкий назвал самого влиятельного человека в российском футболе
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал самого влиятельного, на его взгляд, человека в российском футболе.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Киберспорт
Открытая бета Legends of Runeterra начнется 24 января
Все участники беты получат в подарок эксклюзивного поро-защитника лунного света. Полная версия Legends of Runeterra выйдет в 2020 году.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
В Москве у стен Кремля умер работник Александровского сада
Работник Александровского сада умер у стен Кремля в Москве.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Энергетика
Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.