Политика
URA.RuВице-президент Абхазии ушел в отставку
«Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — приводится заявление Барцица на сайте. Он добавил, что его решение также связано с отставкой президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
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«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — говорится в сообщении.RT на русском04:07
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