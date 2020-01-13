Политика
ИзвестияВице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
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Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке послания Федеральному собранию, с которым он выступит 15 января.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Политика
Мирные переговоры по Ливии в Москве сорвались
Мирные переговоры между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве сорвались в связи с отказом первого.
Политика
В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии
На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Футбол
Совет директоров «Барселоны» сегодня может уволить Вальверде
Сегодня вечером, 13 января, совет директоров «Барселоны» во главе с президентом Жозепом Бартомеу проведет собрание, на котором обсудит будущее главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Технологии
ESET предупредил о мошеннической рассылке в WhatsApp от имени Adidas
Антивирусная компания ESET обнаружила в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Кино
О дате премьеры седьмого сезона «Сватов» рассказал Федор Добронравов
Актер заверил поклонников сериала в том, что съемки седьмого сезона идут ударными темпами.
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар
Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
Фигурное катание
Россияне выиграли четыре медали в третий день юношеской Олимпиады
По предварительным итогам третьего дня соревнований, российская сборная в медальном зачете занимает второе место с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Политика
Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели
Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Игры
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Происшествия
Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело
Омские массмедиа распространили информацию о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Омска Дмитрия Федорова, который ранее заявил о подброшенных ему наркотиках, а затем его нашли без головы.
Политика
Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране
Крушение Boeing в Иране На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.
Экономика
Сбербанк собрался обанкротить реселлера Xiaomi в РФ
Компания поставляет в РФ устройства китайских компаний Xiaomi, Jinga и XiaoYi, а также умные часы американского бренда Fossil.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Политика