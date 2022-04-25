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Вице-президент ЕК Домбровскис: ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.
РИА Новости
8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
RT на русском
По словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы.
РИА Новости
Ожидается, что к середине мая текущего года ЕК представил план ликвидации зависимости стран Евросоюза от газа, нефти и угля из России к 2027 году.
Вести.Ru

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В Еврокомиссии прокомментировали возможность введения запрета на импорт нефти из России
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