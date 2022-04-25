РИА НовостиВице-президент ЕК Домбровскис: ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против РоссииЕвросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.РИА Новости8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.RT на русскомПо словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы.РИА НовостиОжидается, что к середине мая текущего года ЕК представил план ликвидации зависимости стран Евросоюза от газа, нефти и угля из России к 2027 году.Вести.RuЧитать далееСвернутьКурьер. Среда. БердскКурьер. Среда. БердскИзвестияГазета.RuТелеканал 360°Вечерняя МоскваПодробнее о событииВ Еврокомиссии прокомментировали возможность введения запрета на импорт нефти из РоссииRT на русском20:24Вице-президент ЕК Домбровскис: ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против РоссииИзвестия20:48Евросоюз начал готовить шестой пакет антироссийских санкцийРЕН ТВ20:30Вице-президент ЕК Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций затронет импорт нефти из РФLenta.ru21:11Шестой пакет санкций против РФ может включать ограничения на импорт нефтиГазета.Ru20:19Вице-президент ЕК Домбровскис: ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против РоссииРИА Новости20:13В ЕК допустили, что шестой пакет санкций против России включит ограничения на импорт нефтиТАСС19:57Показать ещёОценить108Поделиться