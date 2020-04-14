Коронавирус
Матч ТВВ ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных
Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки. Очень сомневаюсь, что первый матч будет с болельщиками.
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Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
Общество
В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
Общество
В России за сутки зафиксировали 2774 новых случая коронавируса
2774 новых заразившихся коронавирусом выявили в России за минувшие сутки, 22 человека скончались, 224 пациента выздоровели.
ФАН 03:34
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Российская газета 01:59
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Коммерсантъ 12 апреля в 03:23
Общество
Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат
Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Футбол
УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями
УЕФА и ассоциация европейских клубов договорились о формате оставшихся матчей еврокубков и национальных первенств.
Vprognoze.ru 03:06
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Гаджеты
Google Camera Go может скоро получить режим HDR
Ожидается, что ее добавят с одним из первых обновлений Google Camera Go. Источник добавляет, что вряд ли приложение получит режим HDR+.
iXBT.com 02:13
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры»
Российская певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», рассказала о своей работе в музыкальном коллективе.
ФАН 01:59
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Общество
У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус
Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
Общество
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке
Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
Культура
Что смотреть онлайн 14 апреля. Расписание трансляций
В 12.00 Хабаровский ТЮЗ приглашает детей старше 14 лет на "Дневник 12-летнего" Андрея Руденко.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:46
Общество
Сбербанк раскрыл новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Эксперты Сбербанка зафиксировали несколько новых мошеннических схем, которые связаны с коронавирусом.
АБН вчера в 00:28
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Футбол
Жоау Мариу: в России хватает игр против слабых соперников
Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу оценил уровень Российской премьер-лиги.
РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес
Свидетели выхода Надежды Бабкиной из комы передали ее первые слова
Источники «Московского комсомольца» утверждают, что первым делом, придя в сознание, Бабкина поинтересовалась, где она была.
Суть событий 02:55
Политика
Сандерс поддержал Байдена на выборах президента США
Сенатор подчеркнул, что Байден нужен в Белом доме, а также пообещал сделать для этого все, что в его силах, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Политика
Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru вчера в 20:19