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Происшествия «Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем 31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.

Политика Байдена признали лидером на праймериз «супервторника» Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает на праймериз по итогам «супервторника».

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Биатлон Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Общество Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.