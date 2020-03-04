Энергетика

РБКРБКВице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий

В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.
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