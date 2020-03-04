В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

Общество Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.

Общество Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.

Политика Германия передаст России данные о военнопленных СССР В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.

Наука Сибирские ученые исследуют алтайские каменные глетчеры Типичный глетчер состоит из скопления каменных глыб диаметром от нескольких десятков сантиметров до двух-трех метров, сцементированных льдом.

Политика Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.

Политика Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок в связи с элементами недобросовестной конкуренции.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.