Энергетика

РБКРБКВице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий

В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.
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«ЛУКОЙЛ» провел ротацию управленческого состава

Finam.Ru05:33

Вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий

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В ЛУКОЙЛе произошли перестановки в высшем руководстве

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