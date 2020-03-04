Энергетика
РБКВице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий
В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.
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Комментарии
Армия и оружие
В Минобороны заявили о сращивании постов Турции и террористов в Идлибе
Результатом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Анкарой стало сращивание турецких наблюдательных постов с укрепленными районами террористов.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Экономика
Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение доходов населения объясняется падением мировых цен на энергоносители.
Общество
Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Политика
Голикова: Россия ускорит разработку вакцины от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия ускорит разработку вакцины против нового коронавируса (COVID-2019).
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину
Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
Наука
Сибирские ученые исследуют алтайские каменные глетчеры
Типичный глетчер состоит из скопления каменных глыб диаметром от нескольких десятков сантиметров до двух-трех метров, сцементированных льдом.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Авто
Компания Hyundai представила концепт электрокара Prophecy
Автобренд Hyundai представил концептуальный электрический вариант Prophecy.
Экономика
«Открытые медиа»: Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью почти 86 кв. километров
Семья вице-премьера РФ Марата Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 га, или почти 86 кв. км, что больше острова Гернси и лишь в 2 раза меньше государства Лихтенштейн.
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
Армия и оружие
Десантники Белоруссии и морпехи Британии начали учения под Витебском
Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и военные 42-го батальона морской пехоты Вооружённых сил Великобритании начали совместную тренировку на полигоне под Витебском.
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме победил «Авангард» и сравнял счёт в серии
Третий матч серии пройдёт в Уфе 5 марта, куда команды отправляются при ничейном счёте (1-1) в противостоянии: первый поединок в Балашихе выиграл «Авангард» со счётом 5:2, ранее писал NEWS.ru.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Политика
Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок в связи с элементами недобросовестной конкуренции.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Кино
Российский фильм «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке
Здоровье
Второй ребенок из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
В Краснодар в четверг, 5 марта, прилетит второй ребенок из США, чтобы местные врачи удалили врожденный невус на лице.
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Общество
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
Происшествия
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
В Лениногорске (Республика Татарстан) полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки.
Общество
Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили
Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
Кино
Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo
Компания Disney убрала молодого офицера Ли Шанга из ремейка мультфильма «Мулан» из-за движения против домогательств #MeToo.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.