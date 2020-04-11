Энергетика
Piter.tvВице-президент «Лукойла» сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.
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с чего всё началось
РБК поговорил про влияние этой сделки на мировые рынки и Россию с вице-президентом и совладельцем крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонидом Федуном.РБКвчера в 09:02
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Комментарии
Экономика
Bloomberg: из-за коронавируса Германия станет экономическим гегемоном ЕС
Германия после завершения пандемии коронавируса SARS-CoV2 может стать самой влиятельной страной Евросоюза, превратившись в экономического гегемона, заявила группа европейских экспертов 9 апреля на страницах журнала Bloomberg.
ИА Красная Весна 14:14
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Авто
Российские автозаводы массово возобновляют работу
Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода.
ТАСС 17:03
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Здоровье
Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины
Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
Украина.ру 11:56
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Общество
Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывался в посольстве Эквадора, за это время дважды стал отцом.
Gazeta.SPb 11:16
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США в мире
Член Совета Федерации, телеведущий Алексей Пушков рассказал об уходящей в прошлое гегемонии США.
МедиаПоток 04:05
Политика
МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
Общество
На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города
Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о жизни после разрыва с Джиганом
Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером.
News.ru 06:08
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Общество
В Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции
Республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Татарстане скорректировал правила выхода из дома по смс-разрешениям из-за злоупотреблений отдельными жителями - теперь поехать на дачу можно будет только два раза в неделю, посетить МФЦ раз в неделю, сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.
РИА Новости 10:39
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Экономика
Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита
Один или несколько кредитов есть у 50% россиян, показал совместный опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть у РБК).
РБК 17:00
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11
Общество
Вирусолог предупредил о новой угрозе эпидемии после снятия карантина
После отмены самоизоляции в связи со снижением числа зараженных коронавирусом может начаться новая волна заболевания.
Что происходит 14:14
Экономика
Новый госбюджет Украины: проект закона опубликован, денег хватит не всем
В сравнительной таблице законопроекта указывается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, при этом расходы вырастут с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн.
Украина.ру 09:57
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет
Vprognoze.ru вчера в 13:59
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 10 апреля в 07:23
Здоровье
The National Interest (США): меры, принимаемые Россией для борьбы с коронавирусом, проливают свет на ее сильные и слабые стороны (The National Interest)
По данным на 9 апреля в России было выявлено 11 917 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на основании более миллиона проведенных тестов, и каждые два-три дня эти цифры удваиваются.
ИноСМИ 12:31
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Технологии
Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты
Ferra вчера в 12:39
Общество
Академик РАН назвал возможный срок спада эпидемии в России
Инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии коронавируса в России.
Пенза-Пресс вчера в 02:32