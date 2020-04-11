Энергетика
Piter.tvВице-президент «Лукойла» сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.РБКвчера в 09:02
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Комментарии
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Президент Чехии осудил снос памятника Коневу
Газета.Ru 12:23
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Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации
Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет.
Вокруг ТВ 04:05
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 04:38
Общество
Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
Футбол
Мать футболиста Неймара закрутила роман с 22-летним киберспортсменом
Мать нападающего французского ПСЖ Неймара 52-летняя Надин Гонсалвес закрутила роман с 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.
РЕН ТВ 09:53
Политика
Песков: Путин скучает по общению с людьми
Газета.Ru 11:38
Происшествия
В Саратове сильный ветер валит деревья и обрывает провода
В Саратове сильный ветер валит деревья на автомобили, дороги и тротуары. Фотографиями непогоды горожане делятся в социальных сетях.
Четвертая Власть 08:12
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Общество
На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города
Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
Религия
Православные верующие отмечают Вербное воскресенье
ГТРК Алания 04:16
Авто
Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser
На первое место специалисты издания «Версия» поставили ГАЗ-3106 «Атаман-2». Первый прототип внедорожника был представлен в 1999 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Авто
На одном авто Ferrari зарабатывает в 926 раз больше, чем Nissan
Car Industry Analysis опубликовал статистику прибыли Ferrari, согласно которой итальянский автопроизводитель на выпуске одной машины зарабатывает в десятки, а то и в сотни раз больше, чем другие бренды.
Picsnews.net 10 апреля в 11:53
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Футбол
Дмитрий Селюк: «Сельте» грозит техническое поражение из-за Смолова
«Сельта» увезла ничью из Мадрида (2:2), но теперь ей могут засчитать техническое поражение.
Спорт день за днем 08:44
Хоккей
Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА и продолжит карьеру в НХЛ
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отказался продлевать контракт с московским клубом и намерен продолжить карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс».
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Общество
Комендантский час в Турции спровоцировал драки у продуктовых магазинов
Неожиданно введенный комендантский час в городах Турции привел к беспорядкам в стране.
Millionaire.ru 05:57