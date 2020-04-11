Энергетика
Piter.tvВице-президент «Лукойла» сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.
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с чего всё началось
РБК поговорил про влияние этой сделки на мировые рынки и Россию с вице-президентом и совладельцем крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонидом Федуном.РБКвчера в 09:02
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Комментарии
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В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
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Динозавр появится в новых выпусках шоу «Маски»
NewInform 10 апреля в 03:43
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Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране.
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Последствия бунта в иркутской колонии показали на видео
В сети появилось видео последствий пожара, устроенного в результате бунта в исправительной колонии № 15 под Ангарском в Иркутской области.
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Наука
Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире
Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
Live24 вчера в 08:28
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI выросла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Общество
В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля
В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
Rambler News Service вчера в 14:14
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Энергетика
В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском 15:52
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Политика
Немецкая контрразведка обвинила Китай в коронавирусной пропаганде
Китай хочет "переписать историю" пандемии коронавируса COVID-19, считают в германской контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции (BfV).
Вести.Ru 08:50
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Наука
Ученые выяснили как вирусы животных стали переходить на людей
Оказалось, что из 5 335 видов наземных млекопитающих 609 (11,4%) способны заражать вирусами человека.
Реальное время 15:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru 10:14
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия 16:33
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.
Sports.ru 00:40
Происшествия
Лес горит вблизи села Кука Читинского района
Фотографию с места пожара недалеко от села Кука опубликовал 12 апреля телеграм-канал «Комментатор».
Zabnews.ru 04:59
Экономика
Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца текущего года.
Газета.Ru 11:18
Общество
В ряде регионов России ожидается аномально холодная погода
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в ряде регионов России.
Вести ФМ 05:26
Экономика
Рабочие места созданы за три года в 25 регионах РФ, но безработица может вырасти - анализ
Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось, при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных областях, однако из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять порядка 1,5 миллионов россиян, свидетельствует исследование РИА Новости.
ПРАЙМ 17:20
Экономика
ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%
По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru 13:50
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Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
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Политика
МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
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Происшествия
В Мурманской области коронавирус выявлен у 128 человек
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Мурманской области за сутки выросло в два раза, до 128 человек.
Мойка78 17:48