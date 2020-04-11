РБК поговорил про влияние этой сделки на мировые рынки и Россию с вице-президентом и совладельцем крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонидом Федуном.

с чего всё началось

Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.

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