Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном письме пресс-службы Пенса.

Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа

Экономика Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки» По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, "Ессентуки" были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%.

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.

Политика Спецслужбы предотвратили 39 терактов в России "В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

Общество Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.

Происшествия В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.

Политика Эксперты предложили ЦИК поменять законы о выборах В случае, если кандидат получил на выборах 5% и более голосов избирателей, ЦИК возвращает ему залоговую сумму.

Общество Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.

Политика На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Политика Эрдоган приедет в Россию в октябре Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Здоровье Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева не явилась в суд Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от вакцины Фриске, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась принимать экспериментальную вакцину, которую использовала при лечении от онкологического заболевания певица Жанна Фриске, передает сайт kp.ru со ссылкой на источник в окружении звезды.

Политика В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.

Общество Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Происшествия В соликамской колонии осужденный совершил самоубийство На территории исправительной колонии №9 (ИК-9) в Соликамске был обнаружен заключенный без признаков жизни, совершивший акт суицида.

Футбол Тухель: сказал Неймару, что теперь ему придётся иметь дело со мной Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о ситуации с бразильским нападающим Неймаром, который летом хотел покинуть клуб.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Культура Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила, что подала исковое заявление в суд против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".