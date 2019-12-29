Общество

Невские НовостиНевские НовостиВице-президент Сбербанка уходит в отставку

В конце 2019 года вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR (government relations — взаимодействие с органами государственной власти) Андрей Шаров покинет свой пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник на банковском рынке.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

РБК13:08

«РИА Новости»: вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

Коммерсантъ10:53

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

ПРАЙМ08:16

Скандальный заместитель Грефа уходит из Сбербанка

URA.Ru13:29

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

News.ru14:02

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в ближайшее время может покинуть свой пост

Эхо Москвы18:03

СМИ сообщили о скорой отставке вице-президента Сбербанка

БИЗНЕС Online13:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:33, Ашберн
Политика

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
РИА Новости 14:12
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Армия и оружие

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
РБК 19:22
Футбол

«Рома» сменит владельца в ближайшие часы

В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
Евро-футбол.ру 12:56
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.
РИА Новости 20:22
Шоу-бизнес

Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» вышла замуж за баскетболиста

Мария Григорьева-Апполонова, в девичестве Банкова, вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова, о чём она сообщила на странице в Instagram.
Life.ru 15:55
Происшествия

В США самолет упал на жилой дом

Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
РИА Новости 15:57
Политика

Начался обмен пленными между Украиной и Донбассом

ТВ Центр 04:40
Культура

На «ТВ Центре» 2020 год встретят в прямом эфире

Новая Трибуна 27 декабря в 02:08
Экономика

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия 16:01
Происшествия

Вновь «заминировали» детсад №37 в Биробиджане

На электронную почту детского сада №37, расположенного по улице Чапаева в Биробиджане, вновь пришло письмо о заложенном в здании взрывном устройстве.
РИА Биробиджан 19:57
Единоборства

Кадыров пообещал уложить Емельяненко первым же ударом

Rusvesna.su 14:58
Политика

Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи

Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Красная весна 14:52
Армия и оружие

В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции

Сообщается, что турецкие военные атаковали позиции сирийских военнослужащих, открыв по ним артиллерийский огонь, передает ТАСС.
Вести.Ru 17:29
Политика

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

РИА Новости 19:29
Футбол

Артета — о матче с «Челси»: результат получился очень жестоким

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Челси».
Чемпионат 12:18
Авто

Mitsubishi откажется от дизельных двигателей

Компания Mitsubishi планирует сократить производство дизельных двигателей и отказаться от их использования в своих ключевых моделях к концу 2021 года.
Автоновости дня 04:36
Кино

Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»

Комсомольская правда 07:47
Общество

МИД Великобритании опубликовал список самых нелепых запросов

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало на своем сайте список самых нелепых запросов, которые поступали от граждан и иностранцев в текущем году.
МИР 24 19:33
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ

Молодёжная сборная России потерпела поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
RT на русском 15:29
Авто

В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva

Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Pnzdrive вчера в 07:39
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости 17:44
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 18:04
Культура

Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»

Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Страницы Воронежской культуры 02:15
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки

Газета.Ru 09:44
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 15:42
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 23 декабря в 19:02
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service 05:19
Футбол

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Мане

Газета.Ru 13:26
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное