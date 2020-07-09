с чего всё началось

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Общество Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс". 33

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона. 5

Кино На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3» На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб. 18

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 205

Политика В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 202

Происшествия Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. 24

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 3

Политика Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). 556

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 25

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 79

Происшествия В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса 63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 22

Шоу-бизнес Джиган признался, что официально признан психбольным из-за наркотиков Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) стал гостем ютуб-шоу, где он признался, что официально был признан психбольным и у него даже имеется справка об этом. 1