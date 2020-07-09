Общество
РБКВице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.РБК11:47
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
Кино
На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»
На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
RuNews24.ru 06:20
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
RT на русском 13:04
Происшествия
СК завершил расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»
Круглов же пояснил, что сделал это ради злой шутки. Генпрокуратура готовит уголовные дела к отправке в суд.
Общественная служба новостей 07 июля в 05:56
Общество
Смертность в Петербурге в июне оказалась наибольшей за десять лет
Как сообщает Интерфакс, такие данные опубликовал городской комитет по делам записи гражданского состояния.
Эхо Москвы 13:32
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Политика
Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России
Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Энергетика
В Госдуме инициируют парламентское расследование роста цен на бензин
Москва, 8 июля 2020, 11:32 — REGNUM «Справедливая Россия» инициирует парламентское расследование ситуации на рыке бензина и нефтепродуктов России.
REGNUM вчера в 04:32
Авто
Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
В Таиланде состоялась официальная премьера нового вседорожника Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили 03:58
Происшествия
Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип
Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Lenta.ru 12:42
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Футбол
Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
RT на русском 12:24
Политика
Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Газета.Ru 12:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что в четверг у границ балтийской республики были замечены семь российских военных кораблей.
ТАСС 12:17
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
Происшествия
Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области
В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
Вести.Ru 05:05
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Транспорт
Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы
Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:08
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
Здоровье
Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:29
Политика
Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины
Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Шоу-бизнес
Джиган признался, что официально признан психбольным из-за наркотиков
Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) стал гостем ютуб-шоу, где он признался, что официально был признан психбольным и у него даже имеется справка об этом.
РЕН ТВ 12:17
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга.
Коммерсантъ 02:24