с чего всё началось

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Транспорт Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.

Происшествия Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае Обыски провели у шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой Думе.

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». 3

Здоровье Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял устаревшие мифы о здоровом образе жизни. 149

Технологии Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке «Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore. 33

Здоровье Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний В России в 2019 году самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) зафиксирован на Чукотке — всего 9922,9 случая на 100 тыс. населения.

Происшествия Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции. 362

Происшествия Взрыв газа произошел в квартире дома в поселке в Кировской области Взрыв газа произошел в ночь на пятницу в квартире жилого дома в поселке Кикнур Кировской области.

Футбол Ривлдо призвал «Барселону» вернуть Неймара Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что команде необходимо вернуть из «ПСЖ» Неймара.

Энергетика WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. 508

Армия и оружие В Британии заявили о военном «предупреждении» России Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. 206

Наука У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета. 121

Общество Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ Изначально предполагалось, что данные смогут использовать члены УИК, чтобы проверить, записывался ли конкретный избиратель на дистанционное голосование, и проголосовал ли он с 25 по 30 июня. 5

Музыка Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек. 15

Общество В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске. 1,3K