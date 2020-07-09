Общество

РБКРБКВице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал
 статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.
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Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае

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Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

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Общество

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Технологии

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Общество

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В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

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В Красноярске со спецназом задержали подозреваемых в разбое

Из квартиры в Красноярске было похищено 10 млн рублей.
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УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus

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