с чего всё началось

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Хоккей «Авангард» разорвал контракт с нападающим Андригетто Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто 9 июля, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1K

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 247

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 37

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K

Футбол Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей Арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей в последних матчах «красно-белых».

Политика Лукашенко рассказал о беспримерном давлении на Белоруссию В настоящее время Белоруссия испытывает самое сильное давление за все время своей независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко. 60

Общество Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5 Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Футбол Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.

Здоровье Мощные магнитные бури в июле 2020 года: даты бурь и как уберечь свое здоровье Экватор лета обещает несколько космических встрясок На Солнце периодически возникают мощные взрывы, после которых в пространство выбрасываются потоки заряженных частиц.

Политика Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.

Общество Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений. 114

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 13

Происшествия Обстрелянного с мотоцикла липецкого юриста обвиняют в убийстве Действия Романа Кришталя квалифицированы по ч. 2 ст. 108 УК РФ (" Убийство, совершенное при превышении необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление"). 5

Энергетика Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). 16

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 93