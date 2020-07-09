Общество
РБКВице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.РБК11:47
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Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
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АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
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Хоккей
«Авангард» разорвал контракт с нападающим Андригетто
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто 9 июля, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
ИА Красная Весна 14:01
Шоу-бизнес
Бережная рассказала, почему не состоялся ее брак с Сихарулидзе
CT news вчера в 07:48
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
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Газета.Ru 11:31
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Видеоролик к треку Cadillac собрал почти три миллиона просмотров, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 13:55
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
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BFM.ru 08:15
Футбол
Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей в последних матчах «красно-белых».
Metaratings 13:50
Политика
Лукашенко рассказал о беспримерном давлении на Белоруссию
В настоящее время Белоруссия испытывает самое сильное давление за все время своей независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 13:07
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Здоровье
Мощные магнитные бури в июле 2020 года: даты бурь и как уберечь свое здоровье
Экватор лета обещает несколько космических встрясок На Солнце периодически возникают мощные взрывы, после которых в пространство выбрасываются потоки заряженных частиц.
Vesiskitim.ru вчера в 10:15
Политика
Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР
В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
Взгляд.ру 14:24
Общество
Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений
На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец 08:25
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Происшествия
Обстрелянного с мотоцикла липецкого юриста обвиняют в убийстве
Действия Романа Кришталя квалифицированы по ч. 2 ст. 108 УК РФ (" Убийство, совершенное при превышении необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление").
Kursk.com 04:31
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Валентина Матвиенко, являющаяся председателем Совета Федерации, прокомментировала систему получения политиками Российской Федерации статуса сенатора пожизненно.
CT news вчера в 15:15
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Футбол
Газизов: я обязан помогать Тедеско
Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.
RT на русском 14:26
Культура
Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка
Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
Kinonews.ru 04:01