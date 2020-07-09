Общество
РБКВице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.РБК11:47
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Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
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Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
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Найдена причина утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат»
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