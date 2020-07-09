с чего всё началось

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Происшествия Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. 816

Происшествия Жесткое ДТП на Вилюйском тракте В результате ДТП водитель получил ушиб лица, его сын, находившийся на переднем сидении, с травмой позвоночника был госпитализирован в больницу.

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Хоккей НХЛ назвала Овечкина лучшим левым нападающим розыгрыша Кубка Стэнли На официальном сайте НХЛ (Национальная хоккейная лига) появился список лучших игроков позиции левого нападающего, которые будут играть в матчах плей-офф.

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Гаджеты Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.

Армия и оружие WSJ: представители ЛНА Хафтара меняют в Венесуэле доллары на золото Власти США и ливийское правительство в Триполи ведут расследование предполагаемых операций по обмену золота на доллары, в которых якобы участвуют представители Венесуэлы и Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.

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Происшествия Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции. 350

Общество Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году. 1,3K