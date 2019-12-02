Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур рассказал, с чем связан конфликт болельщиков клуба со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. Отмечается, конфликт связан с тем, что Ибрагимович стал совладельцем другой футбольной команды из Стокгольма «Хаммарбю».

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Наука Лавина вихрей: найден новый способ оптической связи Эксперты сконцентрировали свое внимание на создании голографической решетки, способной одновременно формировать как один оптический вихрь, так и целую "лавину вихрей" (большое множество), благодаря управляющему параметру, который отвечает за формирование "вилочного" дефекта в решетке.

Экономика Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Политика Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Армия и оружие Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.