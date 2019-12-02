Футбол
Vprognoze.ruВице-президент клуба фанатов «Мальме» назвал Ибрагимовича предателем
Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур рассказал, с чем связан конфликт болельщиков клуба со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. Отмечается, конфликт связан с тем, что Ибрагимович стал совладельцем другой футбольной команды из Стокгольма «Хаммарбю».
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Политика
Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Зеленского
Кремль подтвердил намерение провести в Париже двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Культура
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Кино
Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате
На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Наука
Лавина вихрей: найден новый способ оптической связи
Эксперты сконцентрировали свое внимание на создании голографической решетки, способной одновременно формировать как один оптический вихрь, так и целую "лавину вихрей" (большое множество), благодаря управляющему параметру, который отвечает за формирование "вилочного" дефекта в решетке.
Кино
Князя Олега в канадских «Викингах» показали кровожадным пилотом воздушного шара
По сюжету, князь Олег демонстрирует Ивару Киев, взлетев над городом на «примитивном воздушном шаре».
Политика
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Футбол
Бистрович ожидает «тяжелой и упорной» игры против «Арсенала»
Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная, — приводит слова Бистровича официальный Twitter ЦСКА.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Происшествия
Иранское судно горит в порту Астрахани
В пресс-службе уточнили, что на судне имеется задымление, пострадавших нет.
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК
Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Армия и оружие
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Общество
Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.
Политика
Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Наука
Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество
Происшествия
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Общество
Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста
Эксперты прогнозируют, что большинство россиян не доживут до пенсионного возраста.
Общество
В Крыму закрылся шикарный отель Софии Ротару
Бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Крыму.