Энергетика
КомпанияВице-президента «Лукойла» лишили части полномочий
В нефтяной компании «Лукойл» произошел ряд кадровых перестановок, в результате которых ее вице-президент Азат Шамсуаров лишился части полномочий.
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