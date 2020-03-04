Энергетика

КомпанияКомпанияВице-президента «Лукойла» лишили части полномочий

В нефтяной компании «Лукойл» произошел ряд кадровых перестановок, в результате которых ее вице-президент Азат Шамсуаров лишился части полномочий.
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