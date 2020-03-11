Общество
Национальная служба новостейВице-спикер Думы Петр Толстой самоизолировался после визита в Париж
Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой после посещения Парижа принял решение о самоизоляции на карантин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Толстой написал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.РИА Новости07:08
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