Общество

BFM.ruBFM.ruВице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Политик подчеркнул, что здоров, а карантинные меры принял в связи со сложной обстановкой по коронавирусу во Франции и согласно указу мэра Москвы. Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось
На своей странице в Facebook
 Толстой написал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.
РИА Новости07:08

Подробнее о событии

Вице-спикер Госдумы рассказал, как проведет двухнедельный карантин в одиночестве

Газета.Ru09:24

Вице-спикер Госдумы Толстой самоизолировался после возвращения из Франции

РБК08:14

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сел в карантин из-за коронавируса

Московский Комсомолец07:38

Толстой «самоизолировался» на две недели после возвращения из Франции

ТАСС07:33

Толстой после командировки в Париж будет временно работать из дома

РИА Новости07:25

Вице-спикер Думы Толстой сел на карантин

Интерфакс07:21

Пётр Толстой объявил самоизоляцию

REGNUM07:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Футбол

Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом

«Ганновер» в своем Twitter сообщил, что у защитника команды Тимо Хюберса диагностирован коронавирус.
Спорт-Экспресс 08:28
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
Общество

Вайнштейн предложил убить Дженнифер Энистон

«Джен Энистон должна быть убита», — гласит запись в одном из сообщений.
Культуромания 08:42
Политика

Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Piter.tv вчера в 07:23
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет вчера в 08:52
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Вести.Ru вчера в 06:54
Энергетика

Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии

На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
РБК 09:22
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
РБК вчера в 17:10
Общество

ФСБ разоблачила ячейку террористов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали в Крыму ячейку участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Газета.Ru 09:14
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Инфорос 06:55
Происшествия

Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

«Все, что уже можно было уничтожить – уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась [полицейскими] Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», – заявил адвокат, передает ТАСС.
Взгляд.ру 07:09
Политика

Запад предостерегли от «стратегической ошибки» в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Запад от «стратегической ошибки» в отношении России, сообщает Delfi.
Lenta.ru 07:39
Интернет

«Алиса» научилась читать тексты в Яндекс.Браузере

«Яндекс» добавил голосовому помощнику «Алиса» новую функцию — озвучивание текстов на страницах в Яндекс.Браузере.
News.ru 03:26
Авто

В Беларуси представили первый электромобиль Geely

В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 09:11
Экономика

Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Вести.Ru 08:44
Авто

Пользователи соцсетей объявили бойкот компании UzAuto Motors

Узбекистанцы запустили в социальных сетях флэшмоб против повышения цен на автомобили компании UzAuto Motors.
Фергана 03:45
Энергетика

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
RT на русском 02:26
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Мой Брянск 09 марта в 12:06
Армия и оружие

Российская армия работает над улучшением беспилотников

В последнее время в ходе практического применения беспилотников в боевых условиях постоянно расширялись их боевые способности, совершенствовались методы ведения боя, летательные аппараты начали концентрировать в отдельные подразделения.
Политическая Экспертиза вчера в 06:44
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:56
Общество

В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу

Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 09:09
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Финансы

Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале сократился на 28,7%

Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале составил 12,7 миллиарда долларов, снизившись на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.
ПРАЙМ 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное