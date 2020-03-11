с чего всё началось

Политик подчеркнул, что здоров, а карантинные меры принял в связи со сложной обстановкой по коронавирусу во Франции и согласно указу мэра Москвы. Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.

Футбол Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом «Ганновер» в своем Twitter сообщил, что у защитника команды Тимо Хюберса диагностирован коронавирус.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Политика Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Экономика АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.

Общество ФСБ разоблачила ячейку террористов в Крыму Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали в Крыму ячейку участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Происшествия В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Музыка Группа «Время и стекло» объявила о распаде В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.

Происшествия Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания «Все, что уже можно было уничтожить – уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась [полицейскими] Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», – заявил адвокат, передает ТАСС.

Авто В Беларуси представили первый электромобиль Geely В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.

Экономика Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.

Армия и оружие Российская армия работает над улучшением беспилотников В последнее время в ходе практического применения беспилотников в боевых условиях постоянно расширялись их боевые способности, совершенствовались методы ведения боя, летательные аппараты начали концентрировать в отдельные подразделения.

Общество В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.