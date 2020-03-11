Общество
BFM.ruВице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Политик подчеркнул, что здоров, а карантинные меры принял в связи со сложной обстановкой по коронавирусу во Франции и согласно указу мэра Москвы. Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Толстой написал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.РИА Новости07:08
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