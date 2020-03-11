с чего всё началось

Политик подчеркнул, что здоров, а карантинные меры принял в связи со сложной обстановкой по коронавирусу во Франции и согласно указу мэра Москвы. Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.

Политика Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки Во вторник, 10 марта, во время второго чтения поправок в конституцию депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков».

Политика Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.

Музыка Группа «Время и стекло» объявила о распаде В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.

Политика СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

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Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Энергетика Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.

Общество В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.

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Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Экономика Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.