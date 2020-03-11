Общество
BFM.ruВице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Политик подчеркнул, что здоров, а карантинные меры принял в связи со сложной обстановкой по коронавирусу во Франции и согласно указу мэра Москвы. Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
На своей странице в Facebook Толстой написал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.РИА Новости07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика
Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки
Во вторник, 10 марта, во время второго чтения поправок в конституцию депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков».
Политика
Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности
В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Киберспорт
ILTW выступит в составе Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020
Virtus.pro объявила о том, что в качестве стендина на ESL One Los Angeles 2020 выступит Игорь 'ILTW' Филатов.
Политика
СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Бывший сценарист популярного телешоу раскрыл неприглядную изнанку передачи
Бывший сценарист популярного американского вечернего телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) Джек Эллисон (Jack Allison) раскрыл в Twitter, что происходит за кулисами программы.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Главный редактор RT подтвердила, что получает за эту работу гонорар, с которого платятся налоги.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета
Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Общество
В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса
Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
Здоровье
Подтвержден второй случай излечения от ВИЧ
В обоих случаях ВИЧ смогли вылечить пересадкой костного мозга. Первый пациент вылечился таким образом 13 лет назад.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Экономика
Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу
Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.