Общество

BFM.ruBFM.ruВице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Политик подчеркнул, что здоров, а карантинные меры принял в связи со сложной обстановкой по коронавирусу во Франции и согласно указу мэра Москвы. Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
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 Толстой написал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.
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