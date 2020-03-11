с чего всё началось

Во Франции коронавирусом заразились 1784 человека. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все, кто приезжает из неблагополучных по этой инфекции стран, должны пройти двухнедельный карантин.

Политика Госдума одобрила обнуление президентских сроков Путина 10 марта 2020 года Госдума РФ одобрила поправку, предусматривающую обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения изменений в Конституцию.

Шоу-бизнес Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына 6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.

Политика Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Общество В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.