Общество
Говорит МоскваВице-спикер Госдумы Пётр Толстой сел на карантин
Во Франции коронавирусом заразились 1784 человека. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все, кто приезжает из неблагополучных по этой инфекции стран, должны пройти двухнедельный карантин.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Толстой написал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.РИА Новости07:08
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Политика
Госдума одобрила обнуление президентских сроков Путина
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Экономика
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Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
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Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
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Общество
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
Политика
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
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Гаджеты
GeForce RTX 3080 Ti получит 12 ГБ памяти, до 5376 ядер CUDA и будет на 40% быстрее, чем RTX 2080 Ti
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti (имя предположительное) на его основе получит 12 ГБ памяти и 384-разрядную шину, а её производительность будет на 40% выше, чем у RTX 2080 Ti.
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Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Футбол
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Товарищеский футбольный матч между сборными Швеции и России пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Энергетика
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Общество
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В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Общество
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Футбол
Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса
Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
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Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.