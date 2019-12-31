Армия и оружие
Красная веснаВице-спикер иракского парламента: атака США требует экстренного заседания
Провести экстренное заседание в связи с гибелью главы спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате американской атаки призвал первый вице-спикер иракского парламента Хасан аль-Кааби 3 января, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Энергетика
Белоруссия остановила экспорт нефти
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Армия и оружие
«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США
Что касается самих Штатов, то их, по словам эксперта, интересует только внутренняя политика и, в первую очередь, президентские выборы в этом году.
Технологии
Microsoft перестанет поддерживать Windows 7
Компания Microsoft перестанет снабжать обновлениями Windows 7. Это означает прекращение техподдержки операционной системы, обновления ПО и системы безопасности.
Культура
Манукян предложил Пугачевой поучиться давать концерты у Киркорова
Звезда советской и российской сцены Алла Пугачева провалилась со своим концертом-возвращением, считает общественный деятель Вадим Манукян.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Происшествия
МВД открестилось от клипов студента полицейского колледжа
Студент полицейского колледжа из Санкт-Петербурга, записавший пародийные клипы о сотрудниках полиции, не имеет отношения к правоохранительным органам.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой
Армия и оружие
Террористы на Новый год атаковали ракетами российскую базу Хмеймим
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Хоккей
СКА на выезде сыграет с «Йокеритом» в регулярном чемпионате КХЛ
Здоровье
В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых
Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Политика
Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах
"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Политика
Парламент Турции поддержал отправку военных в Ливию
Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) поддержало законопроект, предусматривающий отправку военнослужащих в Ливию.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Кино
В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»
Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.