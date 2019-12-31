Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаВице-спикер иракского парламента: атака США требует экстренного заседания

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Провести экстренное заседание в связи с гибелью главы спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате американской атаки призвал первый вице-спикер иракского парламента Хасан аль-Кааби 3 января, сообщает РИА Новости.
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