Политика
Красная веснаВице-спикер иракского парламента: атака США требует экстренного заседания
Провести экстренное заседание в связи с гибелью главы спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате американской атаки призвал первый вице-спикер иракского парламента Хасан аль-Кааби 3 января, сообщает РИА Новости.
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Энергетика
Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году
Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Шоу-бизнес
Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа
Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Политика
Совбез Ирана назвал смерть генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.
Финансы
Американские индексы рухнули из-за эскалации ситуации с Ираном
Фондовые индексы Соединённых Штатов серьёзно упали. Причиной стала эскалация напряжения между США и Ираном.
Политика
«Это плохо закончится»: Трамп о ситуации в Ираке
Президент США Дональд Трамп комментируя гибель иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Музыка
«Ленинград» выступит на Coachella в Калифорнии
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Coachella.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции
В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что согласно исследованиям денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.
Политика
В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что убийство генерала Сулеймани стало крупнейшей ошибкой США
В российском МИДе авиаудар США, в результате которого был убит иранский генерал, назвали верхом цинизма.
Наука
Как изменялись плавники рыб незадолго до перехода животных на сушу
Модели показали, что плавники этих животных были упрощены, а общий размер сети плавников был меньше, чем у их предшественников.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Общество
Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января
Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в ночь с 3 на 4 января в Москве и области прогнозируется ясная погода, которая позволит увидеть метеорный поток Квадрантиды, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Культура
Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»
Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Политика
США призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак
Американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряжённости в стране и регионе.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Путешествия
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Футбол
Зидан: «Азар не сыграет в испанском Суперкубке»
«Реал» в полуфинале испанского Суперкубка сыграет с «Валенсией».
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Финансы
Эксперты оценили перспективы роста ВВП в России в 2020 году
Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы российской экономики в 2020 году.