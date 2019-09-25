Армия и оружие
Газета.RuВидео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность. Как отмечается, во время испытания была способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.
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с чего всё началось
Концерн «Калашников» выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.Lenta.ru03:41
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Проверка на прочность: АК-74М испытали безостановочной стрельбой
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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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Копия знаменитой статуи "Перекуем мечи на орала" была открыта в субботу на ферме Росуэлла Гарста, штат Айова, куда в 1959 году приезжал смотреть на выращивание кукурузы первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, сообщил РИА Новости по телефону исполнительный директор заповедника "Уайтрок" Дэн Гудал.
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О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
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Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала «360», до конца следующего года в регионе должно появиться около 660 новых автобусов производства ЛиАЗ.
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Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
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