с чего всё началось

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность. Как отмечается, во время испытания была способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

Политика Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: «Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России» Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующий поединок с большой вероятностью состоится в России.

Музыка Оппозиция решила превратить митинг в концерт Организаторы согласованного с властями митинга оппозиции, намеченного на 29 сентября, решили привлечь москвичей выступлениями популярных групп.

Футбол Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту» Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Авто Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Камеры За фото - и видео-съемку отвечает тройная основная камера, включающая: главный модуль на 64 Мп (f / 1.8) с фирменным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1; широкоугольный модуль на 8 Мп (f / 2.2, 123 °); датчик для измерения глубины на 5 Мп (f / 2.2).

Политика На «хрущевской» ферме в США открыли статую в честь 60-летия его визита Копия знаменитой статуи "Перекуем мечи на орала" была открыта в субботу на ферме Росуэлла Гарста, штат Айова, куда в 1959 году приезжал смотреть на выращивание кукурузы первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, сообщил РИА Новости по телефону исполнительный директор заповедника "Уайтрок" Дэн Гудал.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Здоровье Врач рассказал об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ По словам Андрея Тяжельникова, грипп уже через несколько часов после заражения заявляет о себе сильной слабостью, ознобом и высокой температурой.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.

Армия и оружие В стрельбах на полигонах ЮВО приняли участие 13 тысяч артиллеристов Свыше 13 тысяч артиллеристов провели масштабные стрельбы на 19 полигонах Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

Общество В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Авто Стартовало производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала «360», до конца следующего года в регионе должно появиться около 660 новых автобусов производства ЛиАЗ.

Здоровье В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.

Футбол «Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».

Армия и оружие Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».