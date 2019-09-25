Армия и оружие
Газета.RuВидео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность. Как отмечается, во время испытания была способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.
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с чего всё началось
Концерн «Калашников» выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.Lenta.ru03:41
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Проверка на прочность: АК-74М испытали безостановочной стрельбой
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