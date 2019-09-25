Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВидео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность. Как отмечается, во время испытания была способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.
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с чего всё началось
Концерн «Калашников» выложил
 на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.
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