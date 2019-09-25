с чего всё началось

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность. Как отмечается, во время испытания была способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

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Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Армия и оружие В МИД Сирии рассказали об удерживаемых в Идлибе боевиками заложниках Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».

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Происшествия В Атлантике пропало судно с украинцами Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".

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Происшествия На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик Как уточняет телеканал «112 Украина», возле города Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.

Автоспорт Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Киберспорт Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2 Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.

Происшествия В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз» Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.

Энергетика «Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.

Политика Андрей Бочаров предложил Александра Блошкина на пост спикера облдумы Глава региона предложил рассмотреть кандидатуру Александра Блошкина на пост спикера облдумы VI созыва.

Общество Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.

Политика Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов Поводом для вызова Джонсона стали публикации в газете Sunday Times, где указывалось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила гранты на £ 126 тыс. При этом известно, что сам Джонсон не раз был гостем в ее лондонском доме, а Аркури называла мэра "одним из лучших своих друзей".