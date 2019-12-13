Для ликвидации возгорания вызвана пожарная авиация, добавил источник. Ранее Агентство «Москва» сообщало, что по адресу Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 произошло возгорание на складе тканей на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

с чего всё началось

В Москве произошёл пожар на складе тканей, расположенном на Варшавском шоссе. В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м. В результате возгорания у здания обрушилась кровля.

В Москве на Варшавском шоссе произошёл крупный пожар на складе

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