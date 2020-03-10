Армия и оружие
Российская газетаВидео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике
Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике. Маневры подлодки проходили в непосредственной близости от российской военной базы "Арктический Трилистник" на острове Александры, сообщает "Популярная механика".
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Атомная подлодка США пробила лед и всплыла у военной базы России в Арктике
Петербургский дневник10:27
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