Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВидео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике. Маневры подлодки проходили в непосредственной близости от российской военной базы "Арктический Трилистник" на острове Александры, сообщает "Популярная механика".
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Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Российская газета06:50

Атомная подлодка США пробила лед и всплыла у военной базы России в Арктике

Петербургский дневник10:27

Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике

Царьград09:40

Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике

Московский Комсомолец07:32

Американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике

Piter.tv11:12

Американская подводная лодка всплыла в Арктике

Популярная механика04:55

Опубликовано видео всплывшей в Арктике подлодки ВМС США

Рамблер03:09
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