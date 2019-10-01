Общество

РБКРБКВ Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры опубликованы в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу», — говорится в подписи к посту.
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