Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры опубликованы в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу», — говорится в подписи к посту.

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

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