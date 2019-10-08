Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее синоптики предупредили жителей города о надвигающейся стихии.

Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

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