Общество

Газета.RuГазета.RuВидео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее синоптики предупредили жителей города о надвигающейся стихии.
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