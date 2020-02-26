Армия и оружие

News.ruNews.ruВидео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата». На опубликованных на YouTube кадрах видно, как вертолёты атакуют пехоту и бронетехнику противника.
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В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

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В США опубликовали видео с фантазиями об уничтожении танков «Армата»

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Производитель американских вертолетов опубликовал видео с «уничтожением» танков «Армата»

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Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»

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Американский вертолёт Invictus отработал удар по имитации «Арматы»: новая мультипликация из США

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США «уничтожили» российский танк «Армата» в рекламе своего нового вертолета

ПолитРоссиявчера в 12:22
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Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
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Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.
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Авто

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Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
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Политика

В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия

Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Lenta.ru 02:32
Армия и оружие

При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
РИА Новости 20:23
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
РБК 22:15
Экономика

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
RT на русском 21:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Актуальные Новости 24 февраля в 13:00
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Хоккей

«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 01:05
Политика

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
РИА Новости 21:16
Футбол

Лион — Ювентус 1:0

«Лион» обыгрывает «Ювентус» после первого тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 15:48
Здоровье

На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину

Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Мария Полищук.
РИА Новости вчера в 09:13
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Газета Кемерова 21:39
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
РБК 21:00
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Космос

Второй естественный спутник появился у Земли

Алтапресс 21:52
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке

Все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции стали известны 25 февраля по завершении игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна вчера в 14:42
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости вчера в 16:53
Армия и оружие

Трамп предложил воевать с ИГ России и Ирану, а США - контролировать нефть

Американский президент Дональд Трамп предложил переложить "бремя борьбы" с запрещенным в РФ "Исламским государством" на Россию, Иран, Ирак и Сирию, в то время как США будут осуществлять контроль за нефтяными месторождениями в регионе.
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Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 05:08
Общество

У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

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Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Политика

Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям

Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
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Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

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Жители Зауралья в открытом письме пожаловались премьеру РФ Мишустину на медицину

Представители общественных организаций Шадринска (Курганская область) написали открытое письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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ВКС России следили за потерянной в космосе сумкой

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