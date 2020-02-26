Армия и оружие
News.ruВидео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США
Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата». На опубликованных на YouTube кадрах видно, как вертолёты атакуют пехоту и бронетехнику противника.
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В США опубликовали ролик об атаке вертолетов на российские танки «Армата»
Аргументы и Фактывчера в 11:55
Производитель американских вертолетов опубликовал видео с «уничтожением» танков «Армата»
Взгляд.рувчера в 11:11
В США опубликовали видео с фантазиями об уничтожении танков «Армата»
Московский Комсомолецвчера в 11:28
Американский вертолёт Invictus отработал удар по имитации «Арматы»: новая мультипликация из США
Военное обозрение25 февраля в 16:56
США «уничтожили» российский танк «Армата» в рекламе своего нового вертолета
ПолитРоссия25 февраля в 12:22
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