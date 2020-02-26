Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата». На опубликованных на YouTube кадрах видно, как вертолёты атакуют пехоту и бронетехнику противника.

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