Армия и оружие

News.ruNews.ruВидео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата». На опубликованных на YouTube кадрах видно, как вертолёты атакуют пехоту и бронетехнику противника.
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В США опубликовали ролик об атаке вертолетов на российские танки «Армата»

Аргументы и Фактывчера в 11:55

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

РИА Новостивчера в 10:48

Производитель американских вертолетов опубликовал видео с «уничтожением» танков «Армата»

Взгляд.рувчера в 11:11

В США опубликовали видео с фантазиями об уничтожении танков «Армата»

Московский Комсомолецвчера в 11:28

Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»

Lenta.ruвчера в 09:21

Американский вертолёт Invictus отработал удар по имитации «Арматы»: новая мультипликация из США

Военное обозрение25 февраля в 16:56

США «уничтожили» российский танк «Армата» в рекламе своего нового вертолета

ПолитРоссия25 февраля в 12:22
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Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:33
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Политика

В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Политика

Путин: Поступило порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что поступило уже порядка 900 предложений касательно поправок в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 07:50
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика

Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса

На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Lenta.ru вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
Известия вчера в 20:45
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
РБК вчера в 22:15
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
ТАСС вчера в 10:05
Политика

Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: «Свадьбу сыграем на берегу реки Мойки»

Уже известно, что церемония состоится 20 сентября и будет по-настоящему шикарной. На праздник приглашены все звездные друзья балерины.
StarHit.ru вчера в 23:00
Происшествия

В Иркутске автомобиль после столкновения разорвало на две части

В Иркутске автомобиль врезался в световую опору, в результате чего машину разорвало на части.
РБК вчера в 23:17
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
Piter.tv 25 февраля в 23:51
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Россия с полуночи 1 марта приостановит полеты в Южную Корею из-за распространения нового коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 14:13
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Как сообщает ToDay News Ufa, медики рассказали, что злокачественные клетки могут находиться в здоровом органе годами, однако через некоторое время они внезапно просыпаются и провоцируют образование новых опухолей.
ToDay News Ufa 25 февраля в 04:01
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2 744 человек

Сообщается о 78 497 заболевших. Число летальных исходов при заболевании новым типом коронавируса — 2019-nCoV выросло до 2 744.
NewInform вчера в 21:25
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском вчера в 08:47
Политика

Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией

«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.
Известия вчера в 19:30
Происшествия

Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство

В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.
REGNUM вчера в 12:56
Политика

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Политика Сегодня вчера в 15:53
Происшествия

Жертвами стрельбы в офисе пивной компании в США стали пять человек

В результате стрельбы в офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки, штат Висконсин, США произошла стрельба.
BFM.ru 00:04
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере, об этом заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 22:50
Здоровье

Врач назвал самый вредный салат для поджелудочной железы

Самым вредным салатом Алексей Парамонов назвал «Мимозу» и ей подобные блюда, включающие невероятное количество майонеза, пишет mednote.life.
Московский Комсомолец вчера в 00:30
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