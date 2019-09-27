Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Ее впервые испытал береговой комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота.
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ВИДЕО: Минобороны подтвердило первый запуск ракеты «Оникс» на Чукотке
Центральный Военно-Морской Портал02:21
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Подчеркивается, что новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".
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Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане
Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.
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Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти
Сухогруз, груженный железом, загорелся на Волге недалеко от Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
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В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
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В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Армия и оружие
Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны
Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.
Новостной фронт 00:11
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ФИФА привела доказательства, что капитан Никарагуа голосовал за Месси
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Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20
В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
Тарантас Ньюс 25 сентября в 06:00
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Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия 25 сентября в 09:29
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Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Хабибу
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов Кайл Дейк заявил о желании провести борцовский поединок с действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Sportbox.RU вчера в 22:32
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
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Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
У победителей встречи самым результативным стал Тин Урнаут, в активе которого 18 очков, а у поляков больше всех набрал Вильфдредо Леон – 22 очка.
Вести.Ru 02:10
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Самолет времен ВОВ нашли вместе с пилотом под Петербургом
В Ленинградской области курсанты академии Государственной противопожарной службы МЧС России обнаружили военный самолет времен ВОВ.
Невские Новости вчера в 14:22
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Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Энергетика
Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана
Белоруссия проявила интерес к поставкам темных нефтепродуктов из Казахстана для переработки, вместе с нефтью объемы оцениваются в 3,5 миллиона тонн в год, сообщил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асет Магауов.
РИА Новости 01:13
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Что может предупредить об инсульте, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может предупредить о наступившем инсульте головного мозга.
Питерские заметки вчера в 08:41
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области
В результате аварии погибли два сотрудника регионального следственного управления СКР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительницу ведомства.
РБК вчера в 18:34
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:23
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19