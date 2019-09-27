В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда". Отмечается, что ракета успешно поразила цель в акватории Чукотского моря на расстоянии более 20 км.

Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети

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