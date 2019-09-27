Армия и оружие
Газета.RuВидео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда". Отмечается, что ракета успешно поразила цель в акватории Чукотского моря на расстоянии более 20 км.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
ВИДЕО: Минобороны подтвердило первый запуск ракеты «Оникс» на Чукотке
Центральный Военно-Морской Портал02:21
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.
ТАСС 02:09
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM вчера в 04:48
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.
Lenta.ru вчера в 13:43
Политика
США расширили санкции против РФ из-за Сирии
В Министерстве финансов США заявили, что Вашингтон вводит санкции в отношении пяти судов, одной компании и трех физических лиц, которые причастны к поставкам топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.
РЕН ТВ вчера в 10:57
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru 25 сентября в 01:50
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление в Москве
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении 1 октября - 732 миллиметра ртутного столба, этот показатель побьет рекорд 1954 года, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Российская газета 05:22
Авто
Toyota довела долю в Subaru до 20%
Японский автопроизводитель Toyota Motor увеличивает долю в Subaru до 20%, объявили компании сегодня, 27 сентября.
Коммерсантъ 05:22
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Происшествия
Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений учениц в их растлении
Бывшие ученицы обвинили Кузнецова в растлении, запугивании и шантаже в 90-х годах, сообщает «Интерфакс».
Росбалт 05:41
Гаджеты
Apple сделала медленное ещё медленнее. Компания ограничила мощность беспроводной зарядки в новых iPhone на уровне 5 Вт
Напомним, у iPhone это 7,5 Вт, и Apple называет это быстрой беспроводной зарядкой.
iXBT.com вчера в 11:34
Экономика
Медведев поручил поменять потребительскую корзину
Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.
RT на русском 05:19
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Общество
Домохозяйкам в России предложили начислять зарплату и стаж
Профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку и начислением трудового стажа предложили узаконить в России.
Телеканал 360° вчера в 03:09
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Политика
Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским
США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Правда.ру.
Newsinfo вчера в 20:27
Происшествия
В Домодедове водитель на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком
Водитель грузовика на пешеходном переходе в Домодедове сбил двух человек, от полученных травм на месте умерла семилетняя девочка.
ТАСС 02:32
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Нурмагомедову
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову.
Vprognoze.ru 05:14
Происшествия
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.
Русский дедлайн вчера в 11:35