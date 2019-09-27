Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВидео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети

В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда". Отмечается, что ракета успешно поразила цель в акватории Чукотского моря на расстоянии более 20 км.
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Минобороны показало видео запуска сверхзвуковой ракеты «Оникс» на Чукотке

РБК03:25

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ТАССвчера в 21:06

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Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

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Коммерсантъвчера в 21:34

Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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