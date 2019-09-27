Армия и оружие
Газета.RuВидео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда". Отмечается, что ракета успешно поразила цель в акватории Чукотского моря на расстоянии более 20 км.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
Общество
Полпред Президента в УрФО раскритиковал качество сотовой связи в Югре
В рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ полпред президента в УрФО нелестно отозвался о качестве сотовой связи на автодорогах федерального округа - в частности в Югре и Челябинской области.
SM News 07:40
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Кино
«К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта
В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца.
Псковское агентство информации 12:40
Энергетика
«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа
В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс 08:53
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить ради него мужа
Российский певец Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
ФАН 13:03
Общество
В России запретили курить на балконе
Красная весна вчера в 08:32
Футбол
Новое детище Галицкого. Владелец «Краснодара» задумал большие перемены
После избрания Виталия Мутко президентом РФС в 2015 году руководителем комитета детско-юношеского футбола стал депутат Игорь Лебедев.
Спорт-Экспресс 08:45
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика
Вашингтон расширил санкции против России
Соединенные Штаты ввели еще один пакет санкций против России.
Военное обозрение вчера в 11:47
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила глав государств в украденном детстве
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг обвинила глав государств, собравшихся в ООН на саммит по климату, в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.
Известия 24 сентября в 08:01
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru 10:43
Футбол
Зоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»
Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», шутливо сказал, что скучает по зарплате в России.
Sports.ru вчера в 17:10
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 17:59
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести 25 сентября в 00:22
Авто
Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее
Паркетник Geely Vision X6, который известен россиянам под названием Emgrand X7, пережил четвертый рестайлинг, который стал самым масштабным за историю модели.
Новые автомобили 05:25
Политика
Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году
Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».
РБК 13:14