Футбол

Sports.ruSports.ruВидеотрансляция матча Сербия – Украина начнется в 17:00

Сербия — Украина
сегодня
в 09:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Црвена Звезда»
Сборная Сербии встретится со сборной Украины в квалификационном матче Евро-2020. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча.
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Во сколько играют Сербия — Украина, где смотреть и какой прогноз на матч

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Видеотрансляция матча Сербия – Украина начнется в 17:00

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