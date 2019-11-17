Сборная Сербии встретится со сборной Украины в квалификационном матче Евро-2020. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Происшествия В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».

Финансы Рубль повысился к доллару и евро Евро, в свою очередь, снизился также на 18 коп. до 70,60 руб. Фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,6% - до 62,73 доллара за баррель.

Общество ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.

Политика В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Общество Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.