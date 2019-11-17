Футбол
Sports.ruВидеотрансляция матча Сербия – Украина начнется в 17:00
Сборная Сербии встретится со сборной Украины в квалификационном матче Евро-2020. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча.
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Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
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Общество
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Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
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В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
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Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
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Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
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Футбол
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Энергетика
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Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
Интернет
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Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
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Экономика
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ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.