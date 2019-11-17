Футбол
Sports.ruВидеотрансляция матча Сербия – Украина начнется в 17:00
Сборная Сербии встретится со сборной Украины в квалификационном матче Евро-2020. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сербия — Украина: убедительная статистика украинцев не впечатлила букмекеров
Bookmaker-ratings.ru15 ноября в 07:35
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Футбол
Де Лаурентис собирается подать в суд на своих игроков
Война между игроками и президентом клуба ведется с тех пор, как футболисты отказались следовать требованиям Де Лаурентиса, который хотел, чтобы команда продолжала безвылазно находиться на базе клуба.С тех пор "Наполи" находится в режиме блокировки, запрещая своим игрокам общаться со СМИ.
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Происшествия
Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах
Водитель автомобиля в Подмосковном городе Мытищи напал с ножом на пешехода и убил его.
Общество
Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Экономика
АТОР: турпоток не вернулся к уровню досанкционного 2013 года
Высокий спрос зимой традиционно приходится на пляжные направления.
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые с нескрываемой тревогой проинформировали общественность о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Футбол
Стюард сбил игрока сборной Польши, нанеся ему серьезные повреждения
Фаната преследовал стюард, который затем столкнулся с футболистом сборной Польши Томашем Кендзером.
Политика
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Авто
Болид Bloodhound LSR обновил личный рекорд скорости
Создатели Bloodhound намерены побить рекорд скорости передвижения наземного транспорта, который на данный момент зафиксирован на отметке в 1609 км/ч.
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Гаджеты
В WhatsApp появится темная тема
В мессенджере WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, появится темная тема.
Киберспорт
Golden Joystick Awards 2019 наградила Fortnite
Игра Fortnite завоевала титул лучшей киберспортивной дисциплины 2019 года.