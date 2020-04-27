с чего всё началось

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные". Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.

Происшествия Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 октября домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова. 2

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Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 355

Общество «Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом» Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 324

Общество Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . 21

Гаджеты WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. 10

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 325

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Гаджеты Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.

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Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 375

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