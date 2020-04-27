Армия и оружие
Вести.RuВидеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные". Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.
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с чего всё началось
В размещенном на сайте ведомства сообщении говорится, что Пентагон разрешил публикацию трех несекретных видеороликов, снятых самолетами американского ВМФ.Российская газета14:56
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Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
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У других частных фирм, которые поставляют тесты, есть связи с Роспотребнадзором и бизнесменами из окружения президента Владимира Путина.
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Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
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В ВОЗ объяснили, чем плохо закрытие границ из-за коронавируса
Закрытие государственных границ из-за COVID-19 привело к недостатку вакцин от других болезней.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
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Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
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Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара
Команда международных исследователей установила, какое место в истории Земли было самое опасное.
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С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
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Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
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