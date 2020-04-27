Армия и оружие
Вести.RuВидеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные". Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.
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с чего всё началось
В размещенном на сайте ведомства сообщении говорится, что Пентагон разрешил публикацию трех несекретных видеороликов, снятых самолетами американского ВМФ.Российская газетавчера в 14:56
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество
В Свердловской области подтвердили 59 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 03:53
Происшествия
В Оренбурге умерла пациентка с коронавирусом
Orenonline.ru 02:24
Происшествия
В Челябинской области из-за коронавируса умер первый человек
"В регионе зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии (сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертоническая болезнь)", - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Челябинск Сегодня 02:16
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Здоровье
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
Общество
В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса
За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:23
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru вчера в 20:40
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» расскажут о двух злых персонажах
Во втором сезоне сериала "Ведьмак" зрителям больше расскажут о двух отрицательных персонажах.
Piter.tv 02:40
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:37
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Гаджеты
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8T: не просто громкий
Вести.Hi-tech выяснили плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 8T.
Вести.Ru 03:25
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru 26 апреля в 20:43
Футбол
РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня
В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление с 28 июня.
Советский спорт вчера в 09:47
Здоровье
В Воронежской области коронавирус выявили ещё у 62 человек
В Воронежской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 62 человек, сообщил региональный оперштаб во вторник, 28 апреля.
Вести Воронеж 02:55
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Хоккей
«Хочу поиграть в «бей-беги». Кузнецов отказался играть за Россию и выбрал США в NHL 20
Во время эфира профессиональный геймер JohnWayne предложил Кузнецову сыграть второй матч сборными.
Чемпионат 00:14
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Недвижимость
«Дом.РФ» потратит 150 млрд рублей на выкуп жилья у застройщиков
«Дом.РФ» направил в Минфин и Минстрой России проект постановления, который позволит расширить данную программе еще на 100 млрд руб.
РБК 03:28
Здоровье
Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости вчера в 20:56
Общество
Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
Чемпионат вчера в 12:43
Фигурное катание
Софья Самодурова переделала свою кроссовку в транспортное средство
Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова на своей странице в TikTok соорудила транспортное средство из своей кроссовки Valentino и отправилась на нём в путь.
Чемпионат 26 апреля в 13:43
Общество
606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки
606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки.
Известия 03:23