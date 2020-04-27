с чего всё началось

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные". Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.

Общество Вице-премьер заявил о планах ускорить стройку Северного морского пути Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительство, рассказал о планах ускорить стройку объектов Северного морского пути, а также автотрассы Европа — Западный Китай (ЕЗК) и Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб).

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 383

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1K

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 74

Политика Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна. 91

Общество Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля. 5

Здоровье Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер. 7

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 116

Здоровье На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 117

Общество Роспотребнадзор назвал основные виды мошенничества во время пандемии Москва, 28 апреля 2020, 08:33 — REGNUM Самый распространенный вид мошенничества в период пандемии коронавируса — предложения по телефону или интернету о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах, сообщается на сайте Роспотребнадзор. 1

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,2K

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,6K

Экономика Дополнен список системообразующих предприятий Тульской области В регионе расширен перечень системообразующих предприятий. В новый список вошли еще 11 компаний. 8

Общество В России зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки насчитывается 6 198 новых случаев коронавируса. Инфекция найдена в 84 регионах страны.

Армия и оружие Пока вы спали: глава НАТО раскритиковал Россию НАТО обвинил Россию в дезинформации о борьбе с коронавирусом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать сплоченность стран альянса, распространяя ложную информацию о борьбе с коронавирусом. 1

Общество Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. 39

Происшествия Приехавшую в Крым женщину оштрафовали и заставили лечь в обсерватор Симферополь, 28 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Крыму оштрафовали приехавшую в республику женщину за отказ от добровольной обсервации и силой доставили в обсерватор.