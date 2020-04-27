Армия и оружие
Вести.RuВидеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные". Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.
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с чего всё началось
В размещенном на сайте ведомства сообщении говорится, что Пентагон разрешил публикацию трех несекретных видеороликов, снятых самолетами американского ВМФ.Российская газетавчера в 14:56
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество
Вице-премьер заявил о планах ускорить стройку Северного морского пути
Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительство, рассказал о планах ускорить стройку объектов Северного морского пути, а также автотрассы Европа — Западный Китай (ЕЗК) и Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб).
РБК 04:52
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров
Комсомольская правда вчера в 14:45
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Общество
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти
Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.
REGNUM 04:02
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
Роспотребнадзор назвал основные виды мошенничества во время пандемии
Москва, 28 апреля 2020, 08:33 — REGNUM Самый распространенный вид мошенничества в период пандемии коронавируса — предложения по телефону или интернету о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах, сообщается на сайте Роспотребнадзор.
REGNUM 01:33
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:52
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Амурской области увеличилось до 41
Новый заболевший коронавирусом находится в Белогорске. На 28 апреля в Приамурье подтвержден 41 случай заражения COVID-2019.
Телепорт 01:16
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Экономика
Дополнен список системообразующих предприятий Тульской области
В регионе расширен перечень системообразующих предприятий. В новый список вошли еще 11 компаний.
Тульские новости 01:20
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Общество
В России зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки насчитывается 6 198 новых случаев коронавируса. Инфекция найдена в 84 регионах страны.
ФедералПресс вчера в 03:54
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК вчера в 11:11
Армия и оружие
Пока вы спали: глава НАТО раскритиковал Россию
НАТО обвинил Россию в дезинформации о борьбе с коронавирусом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать сплоченность стран альянса, распространяя ложную информацию о борьбе с коронавирусом.
Рамблер 03:55
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Происшествия
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
Происшествия
Приехавшую в Крым женщину оштрафовали и заставили лечь в обсерватор
Симферополь, 28 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Крыму оштрафовали приехавшую в республику женщину за отказ от добровольной обсервации и силой доставили в обсерватор.
REGNUM 05:03
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39