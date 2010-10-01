Футбол
ЧемпионатВидич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Происшествия
Экс-главу района Ленобласти осудили на 9 лет и крупный штраф за взятку
Рассмотрев дело, суд назначил Левину наказание — 9 лет в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн 400 тыс. рублей с лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет.
REGNUM 14:52
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Футбол
Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру 12:54
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ ждет сложнейший период»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ.
Спорт-Экспресс 12:41
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Политика
Шойгу заявил о готовности Минобороны РФ к сотрудничеству с Францией
«Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», - подчеркнул министр обороны РФ.
Экономика сегодня 05:35
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР
Российская газета 04:30
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Политика
Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Lenta.ru вчера в 14:50
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский клуб проявляет интерес к форварду «Нью-Джерси» Павлу Заха.
ProstoProSport 10:04
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
Народные новости 09:19
Армия и оружие
Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права
МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.
РИА Новости 18:01
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Интернет
Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна
Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
Ведомости 06:13
Футбол
Ибрагимовичу установят памятник в Швеции
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS.
Чемпионат 17:52
Экономика
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31