Футбол

ЧемпионатЧемпионатВидич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии

Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Неманя Видич: «В России было что-то среднее между европейским и английским футболом. Это очень помогло мне»

Sports.ru10:26

Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии

Чемпионат10:50

Неманья Видич: «Игра в России очень помогла мне, когда я перебрался в Англию»

Спорт-Экспресс11:06

Неманья Видич: «Выступления в России мне очень помогли, когда я приехал в Англию»

Sportbox.RU11:09

Видич считает, что «Спартак» помог ему уехать в Англию

News.ru12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Экономика

Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги

Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика

На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»

Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Происшествия

Экс-главу района Ленобласти осудили на 9 лет и крупный штраф за взятку

Рассмотрев дело, суд назначил Левину наказание — 9 лет в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн 400 тыс. рублей с лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет.
REGNUM 14:52
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество

В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика

Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Футбол

Россия обыграла Казахстан в отборе Евро-2020 благодаря голу Фернандеса

Газета.Ru 17:19
Футбол

Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу

Евро-футбол.ру 12:54
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ ждет сложнейший период»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ.
Спорт-Экспресс 12:41
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Космос

Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году

Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Политика

Шойгу заявил о готовности Минобороны РФ к сотрудничеству с Францией

«Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», - подчеркнул министр обороны РФ.
Экономика сегодня 05:35
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика

Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика

На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР

Российская газета 04:30
Происшествия

Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Политика

Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Lenta.ru вчера в 14:50
Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский клуб проявляет интерес к форварду «Нью-Джерси» Павлу Заха.
ProstoProSport 10:04
Гаджеты

Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone

Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
Народные новости 09:19
Армия и оружие

Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права

МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.
РИА Новости 18:01
Культура

В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко

Телепрограмма 12:15
Происшествия

В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Авто

Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ

Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Интернет

Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна

Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
Ведомости 06:13
Футбол

Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS.
Чемпионат 17:52
Экономика

Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неманья Видич
Сербский футболист
Сербский футболист, центральный защитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вагнер Лав
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Коринтианс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное