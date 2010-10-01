Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии.

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Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии

Экономика Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Политика На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование» Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.

Происшествия Экс-главу района Ленобласти осудили на 9 лет и крупный штраф за взятку Рассмотрев дело, суд назначил Левину наказание — 9 лет в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн 400 тыс. рублей с лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Общество В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.

Политика Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

Футбол Юрий Семин: «„Локомотив“ ждет сложнейший период» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Космос Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.

Политика Шойгу заявил о готовности Минобороны РФ к сотрудничеству с Францией «Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», - подчеркнул министр обороны РФ.

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Происшествия Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.

Политика Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Хоккей Форвард «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард» Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский клуб проявляет интерес к форварду «Нью-Джерси» Павлу Заха.

Гаджеты Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.

Армия и оружие Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.

Происшествия В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Авто Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Интернет Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).

Футбол Ибрагимовичу установят памятник в Швеции Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS.