Футбол

Soccer.ruSoccer.ruВиейра: «Роналду переживает трудный период»

Со стороны кажется, что он переживает трудный период. Когда такой игрок перестает забивать, у него появляется некоторое разочарование.
Читать в источнике
Комментировать
Спорт

WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны

Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru 08:42
Политика

Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля в 2004 году

Экс-руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший службу в 2000-2015 годы, рассказал о том, как допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году.
Газета.Ru 09:09
Здоровье

Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог

Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
Происшествия

Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда

В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Известия 05:21
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Происшествия

Адвокат доцента Соколова не исключил самооборону

Защита арестованного за убийство 24-летней Анастасии Ещенко профессора Олега Соколова не исключает, что при совершении преступления могла иметь место самооборона.
News.ru 09:55
Армия и оружие

Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

RT на русском 09:31
Общество

Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
РИА Новости 08:37
Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Политика

В Крым после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. жителей Украины

ТАСС 07:11
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым

Газета.Ru 06:54
Происшествия

В Оренбурге задержали главу областной адвокатской палаты

Глава адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко был задержан по подозрению в продаже адвокатского статуса.
Газета.Ru 09:59
Происшествия

Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 07:14
Хоккей

В «Лос-Анджелесе» заявили, что Ковальчук не просил обмена из команды

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк заявил, что российский форвард команды Илья Ковальчук не требовал обмена после своего исключения из состава.
RT на русском 04:56
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Известия 10 ноября в 12:10
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Киберспорт

В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер

Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Происшествия

В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку

В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ru 06:59
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Космос

США определили место поиска жизни на Марсе

Американские астробиологи обнаружили в кратере Йезеро на Марсе большие залежи осадочных пород, в которых могут скрываться микроскопические следы древней жизни.
News.ru 06:17
Общество

Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд

Российская газета 04:48
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото

Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Наука

Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола

МедиаПоток 11 ноября в 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Патрик Виейра
Французский футболист
Французский футболист, выступавший на позиции полузащитника, в настоящее время - футбольный тренер, возглавляющий футбольный клуб «Ницца». Чемпион мира 1998 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное