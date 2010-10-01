Футбол
Soccer.ruВиейра: «Роналду переживает трудный период»
Со стороны кажется, что он переживает трудный период. Когда такой игрок перестает забивать, у него появляется некоторое разочарование.
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Спорт
WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны
Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru 08:42
Политика
Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля в 2004 году
Экс-руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший службу в 2000-2015 годы, рассказал о том, как допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году.
Газета.Ru 09:09
Здоровье
Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог
Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
Происшествия
Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда
В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Известия 05:21
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Происшествия
Адвокат доцента Соколова не исключил самооборону
Защита арестованного за убийство 24-летней Анастасии Ещенко профессора Олега Соколова не исключает, что при совершении преступления могла иметь место самооборона.
News.ru 09:55
Армия и оружие
Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии
RT на русском 09:31
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
РИА Новости 08:37
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Газета.Ru 06:54
Происшествия
В Оренбурге задержали главу областной адвокатской палаты
Глава адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко был задержан по подозрению в продаже адвокатского статуса.
Газета.Ru 09:59
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 07:14
Хоккей
В «Лос-Анджелесе» заявили, что Ковальчук не просил обмена из команды
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк заявил, что российский форвард команды Илья Ковальчук не требовал обмена после своего исключения из состава.
RT на русском 04:56
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Известия 10 ноября в 12:10
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Происшествия
В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку
В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Космос
США определили место поиска жизни на Марсе
Американские астробиологи обнаружили в кратере Йезеро на Марсе большие залежи осадочных пород, в которых могут скрываться микроскопические следы древней жизни.
News.ru 06:17
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Российская газета 04:48
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Наука
Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола
МедиаПоток 11 ноября в 01:42