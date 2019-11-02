РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUВиктор Гончаренко: «Бийола не стоило удалять»

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Полузащитник армейцев Яка Бийол был удален на 54-й минуте встречи за две желтые карточки. Отметим, что ЦСКА не может победить в четырех матчах РПЛ кряду, оставшись на пятом месте с 27 очками.
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