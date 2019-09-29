РПЛ

BobsoccerBobsoccerВиктор Гончаренко: «Чалов и Влашич останутся пенальтистами в ЦСКА»

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
ЦСКА разгромил "Урал" со счетом 3:0. Федор Чалов не сумел реализовать пенальти во втором тайме.
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