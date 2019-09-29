РПЛ

Sports.ruSports.ruВиктор Гончаренко: «Чалов и Влашич остаются пенальтистами ЦСКА»

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Уралом» (3:1). – Мы правильно реагировали на игровые ситуации. Потому что очень важно атаковать, при этом думая о том, что 3-4 игрока группы атаки «Урала» могут быть у нас за спиной.
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