Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВиктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»

Уфа — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
27′
Ильзат Ахметов
Денис Терентьев
41′
62′
Федор Чалов
Яка Бийол
Андрес Вомбергар
Вячеслав Кротов
62′
Даниил Фомин
66′
Денис Терентьев
Данил Круговой
68′
Оливье Тилль
Артем Голубев
74′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
Вячеслав Кротов
83′
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ. По мнению специалиста, армейский клуб должен был забивать второй мяч и доводить дело до победы.
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