Футбол
Спорт-ЭкспрессВиктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»
|27′
Ильзат Ахметов
Денис Терентьев
|41′
|62′
Федор Чалов
Яка Бийол
Андрес Вомбергар
Вячеслав Кротов
|62′
Даниил Фомин
|66′
Денис Терентьев
Данил Круговой
|68′
Оливье Тилль
Артем Голубев
|74′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
Вячеслав Кротов
|83′
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
2
Круговой
33
Сухов
27
Неделчару
55
Табидзе
15
Пуцко
74
Фомин
8
Карп
57
Кротов
22
Голубев
11
Бизяк
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
23
Магнуссон
62
Карпов
20
Кучаев
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
29
Бийол
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ. По мнению специалиста, армейский клуб должен был забивать второй мяч и доводить дело до победы.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
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