Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ. По мнению специалиста, армейский клуб должен был забивать второй мяч и доводить дело до победы.

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Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»

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